Napoli, parla l’ex Andrea Dossena: “David Ospina dà più certezze a Gennaro Gattuso”

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex terzino del Napoli Andrea Dossena. Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri. “Lo spogliatoio del mio Napoli era molto tosto e sudamericano, noi italiani diventammo sudamericani e loro diventarono napoletani. A Parma col 4-3-3 o col 4-2-3-1? Sarà Gattuso a decidere dopo aver visto gli allenamenti, col 4-3-3 si va verso una certezza che già si conosce. Col 4-2-3-1 bisogna capire se il lavoro di Gattuso sia stato assimilato, certamente avere una alternativa rende tutto più semplice a partita in corso e si può mettere in difficoltà l’avversario”.

“Gattuso è andato contro quanto deciso a tavolino, sta valutando i calciatori a disposizione e vuole usare il portiere nella costruzione dal basso ed Ospina magari gli dà più certezze. Il ruolo del portiere è molto delicato, essere sempre sotto pressione senza avere il posto assicurato non è semplice”, ha aggiunto l’ex azzurro in radio.

