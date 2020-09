GAZZETTA – Napoli, c’è l’accordo con la Roma per Arkadiusz Milik

La Gazzetta dello Sport oggi apre in prima pagina con le foto di Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, titolando: “Testa a testa”. Sarà questa la sfida scudetto secondo la rosea, con Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo ed il nuovo centravanti che prenderanno i bianconeri a giocare in favore della Juventus. Taglio basso dedicato al Milan che giovedì in Irlanda contro lo Shamrock Rovers inizierà l’Europa League. Zlatan Ibrahimovic mostra i muscoli in vista della prima uscita stagionale, un appuntamento da non fallire per non vanificare quanto fatto lo scorso campionato. Anche il nuovo arrivato Sandro Tonali suona la carica: ” Spacchiamoli”. Il portoghese Rafael Leao, che ancora non si è visto a Milanello, è positivo al Coronavirus.

A Roma, intanto, il nuovo proprietario Dan Friedkin è scatenato sul mercato e regala due colpi importanti: c’è l’accordo con il Napoli per il passaggio di Arkadiusz Milik in giallorosso e ora manca solo il sì del polacco. Nella serata di ieri poi la Roma ha battuto la concorrenza di tutte le altre squadre per arrivare a Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona.

