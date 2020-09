CDS – Napoli, Arkadiusz Milik aspetta solo il dietrofront della Juventus per andare alla Roma

Sembra tutto pronto, ormai, per un valzer di attaccanti sul quale si sta lavorando da diverse settimane. Arkadiusz Milik alla Roma con Edin Dzeko diretto verso la Juve, trattativa al rush finale: secondo quanto riportato in prima pagina dal Corriere dello Sport, l’intesa tra Napoli e Roma è vicina per 25 milioni con il polacco verso il sì ai giallorossi. Juve che, nel frattempo, sarebbe pronta a chiudere per il bosniaco.

A Roma sono pronti infatti ben due colpi importanti: l’accordo con il Napoli per il passaggio di Arkadiusz Milik non è stato semplice anche perché l’attaccante è stato sedotto e poi abbandonato dalla Juventus. Da Torino lo hanno chiamato quando c’era ancora Maurizio Sarri e lui ha creduto in quella parola, poi svanita nel nulla. Una promessa mancata. I bianconeri ora puntano Edin Dzeko o Luis Suarez, quindi Arkadiusz Milik aspetta solo che Fabio Paratici lo chiami per dirgli che non è più nei radar della “Vecchia Signora”. Nella serata di ieri, inoltre, la Roma ha battuto la concorrenza di tutte le altre squadre per arrivare a Marash Kumbulla del Verona.

