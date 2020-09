Valter De Maggio e il retroscena sullo Sporting Lisbona: “Ecco perché il Napoli non è tornato indietro…”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss, svelando, un retroscena su Sporting Lisbona-Napoli. La gara si sarebbe dovuta giocare ieri in Portogallo, ma non si è disputata a causa della positività di alcuni giocatori di casa al Coronavirus. “Vi svelo un retroscena. Quando il Napoli è atterrato a Lisbona, lo Sporting non ha comunicato al sodalizio campano la positività dei calciatori: se l’avessero fatto, gli azzurri avrebbero potuto prendere subito l’aereo e rientrare”.

“La squadra azzurra è andata poi in hotel e solo in quel momento ha ricevuto la comunicazione inerente la positività dei calciatori dello Sporting al Coronavirus. A quel punto ha chiesto di rientrare ma da protocollo i piloti d’aereo non possono guidare per le 12 ore successive al volo. Ecco allora il motivo per cui Gennaro Gattuso e i suoi uomini non sono potuti tornare subito a Napoli”.

