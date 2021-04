Verona, Ivan Juric allontana il Napoli: “Non sono mai stato fuori”

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona ha parlato anche del suo futuro in vista del match con l’Inter. “Non sono mai stato fuori. Non è cambiato niente in quel senso. Poi magari parlo troppo e la gente pensa troppe cose. Io ho le idee chiare: se non cresci ti spegni. Anche l’allenatore deve avere giocatori da migliorare. Dobbiamo parlare e vederci con grande serenità: se siamo d’accordo bene, altrimenti troveremo una soluzione”.

“(…) Non ho mai avuto problemi con il presidente per quanto riguarda i ‘costi di gestione’, non potremo mai essere il Parma, o il Bologna. Non ha mai nascosto come deve funzionare qui, e questo è chiaro. Lui deve avere fiducia nell’allenatore e nel direttore sportivo: il calcio è un rischio, ma calcolato bene. Altrimenti fai molta più fatica”, ha aggiunto il mister, prepotentemente accostato al Napoli negli ultimi mesi. Le chance di vederlo in azzurro, a quanto pare, si riducono.