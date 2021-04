Napoli, senti Fulvio Marrucco: “Penso che le aspettative di Gennaro Gattuso con la Champions siano diverse da quelle di Aurelio De Laurentiis”

Fulvio Marrucco, agente ed avvocato, è intervenuto in queste ore a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Quello del Napoli è un super gruppo, con un’aria incredibile di serenità all’interno della squadra. Conferma Gattuso con la Champions? Purtroppo, il rapporto tra allenatore e presidente credo si sia rotto. Servirebbe una grandissima capacità di ricucire. Penso che le aspettative di Gattuso con la Champions siano diverse da quelle di De Laurentiis. Le garanzie tecniche che richiederebbe Gattuso non so se il Napoli sia disposta a cederle”.

“A Gattuso va imputato l’impiego di Demme con il contagocce nel girone d’andata. Raramente, negli anni di calcio, ho sentito parlare così bene parlare dell’uomo oltre che dell’allenatore da parte di un gruppo. Oggi, lo spogliatoio del Napoli è la parte più bella della squadra. Senza Champions sarebbe insoddisfacente la stagione, ma Gattuso ha una importante serie di attenuanti”, ha aggiunto.