Valter De Maggio sottolinea: “Pezzotti nel Napoli? In passato ne sono arrivati”

Valter De Maggio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, ha parlato in queste ore della situazione attuale della squadra azzurra. “Pezzotti nel Napoli? Diciamolo, dai: in passato anche il Napoli cercava un giocatore specifico e poi sono arrivati dei pezzotti, ricordo quando c’era Benitez, si cercavano dei nomi e poi se ne prendevano altri. Ma poi il club azzurro ha sempre fatto ottime campagne acquisti, non ci sono dubbi, non c’è proprio nulla da dire”.

“Parliamoci chiaro, un grande giocatore è stato preso anche a gennaio: è un giocatore che io amo, parlo ovviamente di Diego Demme, è straordinario, un centrocampista unico nel suo genere. L’argomento del giorno, invece, potrebbe essere il rinnovo di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese è fermo sulle sue richieste, De Laurentiis, in questo, momento deve muoversi perché potrebbero arrivare grosse offerte per l’attuale allenatore del Napoli”, ha aggiunto Valter De Maggio.

