Cristiano Ronaldo ringrazia Diego Armando Maradona: “È lui che ha fatto sognare me”

Cristiano Ronaldo è fermo da diverse settimane per via della positività al Cronavirus. Intanto, per lui sono arrivati i complimenti di Diego Armando Maradona. Il “Pibe de oro” ha elogiato il numero 7 della Juventus in un’intervista a France Football. “I migliori al mondo? Cristiano Ronaldo e Messi. Nessuno si avvicina a loro. Per me, questi due sono superiori agli altri. Non vedo nessuno che si avvicina a loro. Nessuno fa nemmeno la metà di quello che fanno i due”.

Parole che hanno toccato l’asso portoghese, che attraverso lo stesso giornale ha voluto ringraziare l’ex campione del Napoli. “Maradona dice che lo faccio sognare? È lui che ha fatto sognare me”, ha detto il calciatore bianconero. Diego Armando Maradona è ancora oggi enormemente rispettato da tutto il mondo del calcio. Nei prossimi giorni l’argentino compirà 60 anni. Oggi allena il Gimnasia La Plata, ma appena può non manca di ricordare Napoli e i napoletani.

