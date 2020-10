Carlo Alvino ricorda: “Arkadiusz Milik è rimasto sullo stomaco. Non giocherà nemmeno un minuto”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è tornato a parlare di Arkadiusz Milik in diretta. “Per adesso è rimasto sullo ‘stomaco’, ma la situazione potrebbe cambiare. Può darsi che a gennaio questo peso scenda dallo stomaco e che il calciatore venga ceduto altrove. A tutt’oggi, però, è e resta un tesserato del Napoli: viene pagato ogni mese da Aurelio De Lauentiis e deve sottostare a quelle che sono le regole di un contratto di lavoro, perché è un lavoratore dipendente della Società Sportiva Calcio Napoli. Se si è comportato male con il club? Attenzione: guai se, in questo momento, le persone pensassero di lui che è un furfante”.

“Bisogna essere onesti e dire che non è così: Milik ha fatto le sue scelte e vanno rispettate. E’ un professionista, le sue sono state scelte professionali. Magari qualche consiglio è stato sbagliato: chi lo assiste non l’avrà consigliato per il meglio, il polacco ha accettato quei suggerimenti e si è trovato in difficoltà. Io, sinceramente, spero che a gennaio si trovi una soluzione: per il bene del Napoli e dello stesso ragazzo. In caso contrario, infatti, non farà nemmeno una presenza in stagione, non giocherà nemmeno un minuto. La verità è questa”.

