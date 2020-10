Enrico Fedele condanna Alex Meret: “Sono deluso. A Benevento uno dei peggiori in campo”

Enrico Fedele, ex direttore sportivo del Parma ed ex agente dei fratelli Paolo e Fabio Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Televomero. “Sono deluso da Alex Meret, a Benevento è stato uno dei peggiori in campo. Il salvataggio di pugno all’ultimo minuto sulla punizione di Sau? Si, è un intervento importante, ma del portiere friulano dobbiamo valutare tutta la prestazione offerta durante i novanta minuti e non mi ha convinto”.

“Meret, ad esempio, sul gol di Roberto Insigne che ha portato in vantaggio il Benevento, è rimasto fermo e non ha aggredito la palla. Sarebbe potuto certamente uscire come un kamikaze per chiudere lo spazio. Ed infine, ricordo che sul colpo di testa dell’ex di turno, Christian Maggio, Alex Meret è rimasto sul palo e per fortuna c’era Mario Rui sul palo che ha salvato tutti mettendo il pallone in angolo”, ha aggiunto poi Enrico Fedele.

