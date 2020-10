Enzo Bucchioni condanna la Juventus: “Costruzione deficitaria. La diffida a Fabio Paratici denota nervosismo”

Sulle frequenze di TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto nelle ultime ore il giornalista Enzo Bucchioni, che ha detto la sua soprattutto sulla Juventus. “La Juventus ha problemi in difesa? Rugani lo hanno tenuto lì 5 anni senza giocare. Sai che De Ligt è infortunato, Demiral era da recuperare, Chiellini a 36 anni e con acciacchi, e Bonucci a 33 anni. Con un tecnico che gioca a tre, non hai altri centrali. Quindi le lacune ci sono. E poi a centrocampo hai mandato via tutti i titolari delle ultime stagioni, inserendo dei giovani. La situazione non convince, poi magari ci rimangeremo tutto tra pochi mesi. La costruzione di questa squadra mi sembra deficitaria”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“La diffida a Paratici per parole intimidatorie nei confronti dell’arbitro? Denota, questo atteggiamento, il nervosismo che c’è ora nella Juve. Lo percepiscono prima loro che c’è qualcosa che sta mancando in questo progetto di crescita. E questo ha indotto a comportarsi in quella maniera sbagliata”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Real Sociedad Napoli e Napoli Sassuolo. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.