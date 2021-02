Valter De Maggio sottolinea: “Gennaro Gattuso è stato lasciato solo. Per me è irriconoscibile”

Valter De Maggio ha parlato in queste ore del futuro di Gennaro Gattuso nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Ci si è inoltrati in un binario morto. Gennaro Gattuso è stato lasciato solo. Per me è irriconoscibile. Io l’ho sempre visto brillante, simpatico, pronto alla battuta. Ora invece è molto triste, non sorride più. E non solo lui. In casa Napoli nessuno sorride. Il momento è oggettivamente complicato”.

“Io spero che prima della partita contro la Juventus sia fatta una bella conferenza stampa durante la quale Cristiano Giuntoli, Aurelio De Laurentiis possano rilanciare il loro progetto e ritrovare l’unità di intenti. Futuro allenatore del Napoli? Al presidente piacciono diversi profili. Roberto De Zerbi è un pallino del patron, ma non solo. Juric e Vincenzo Italiano sono due profili che l’imprenditore cinematografico segue con grande interesse”, ha aggiunto il giornalista.