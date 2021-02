Luciano Moggi sottolinea: “Tutti sognano Maurizio Sarri, ma le minestre riscaldate non sono mai buone”

Luciano Moggi è intervenuto in queste ore ai microfoni di ‘Voce di popolo – Si gonfia la rete’, su Radio Marte. “Ci sono due modi per capire che non esista una società. In primis, quando si prende un allenatore, si traccia il primo identikit di una società. In seguito, è eloquente notare che la stessa società non aiuta il tecnico. Quando scegli un coach, devi conoscere le caratteristiche della squadra e del gruppo che andrai ad affidargli. Serve la rosa idonea. Non è una questione di nomi, ma di caratteristiche. E’ la società che deve essere brava ad usare un allenatore nel contesto del campo e dello spogliatoio. Quando prendi Gattuso, punti su un soggetto molto carismatico ed una persona molto perbene, ma che ha un difensivismo basso, non ti darà mai il gioco spumeggiante che vuole il Napoli”.

“Quando il mister ti chiede Tiémouè Bakayoko, è la dimostrazione che vuole giocare coprendo la difesa. Il primo sbaglio sta proprio nello scegliere un allenatore che vuole giocare con un modulo diverso da quello desiderato dalla dirigenza. Gattuso, se dovesse vincere il recupero con la Juventus, andrebbe al quarto posto in classifica. Se quella partita l’avesse giocata a suo tempo, ad ottobre, il Napoli avrebbe vinto 3-0. Gli sbagli non sono di Gattuso e basta. Ieri sera il Napoli è stato abominevole nel primo tempo, mentre nella ripresa è entrato in campo con più carica ed ha messo in difficoltà l’Atalanta. Non puoi accusare Gattuso di cose particolari: gli mancava tutto il reparto difensivo e non aveva nemmeno Mertens in attacco. Come fai ad accusarlo? Tutti sognano Maurizio Sarri, ma le minestre riscaldate non sono mai buone. L’allenatore va difeso. La colpa è più della società”.