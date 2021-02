Antonio Corbo consiglia: “Aurelio De Laurentiis deve portare la squadra in ritiro”

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha parlato del momento degli azzurri nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “De Laurentiis non deve esonerare Gattuso perché al momento non c’è un allenatore di ricambio. Sarri o Allegri? Sono allenatori che costano molto e dovrebbero staccarsi dalla Juventus. Per il Napoli significherebbe spendere il triplo. Parliamo di cose possibili. Per me c’è una sola soluzione: De Laurentiis deve portare la squadra in ritiro, presentarsi lui e assicurare a Gattuso che non lo caccerà fino a fine campionato, stipulando un patto di lealtà per raggiungere l’obiettivo Champions”.

“Il presidente da questo momento deve vivere lealmente e affettuosamente con la squadra questi ultimi mesi per vedere se cambia qualcosa. Gattuso deve sentire la sua fiducia”, ha aggiunto il giornalista. L’ultima volta che al Napoli è stato proposto il ritiro si verificò l’ammutinamento della squadra. Cosa succederà stavolta?