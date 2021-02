GAZZETTA – “Bene l’offerta di DAZN, garanzie sulla tecnologia”

“Il mio miglior nemico”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi dopo la lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte. Dal lato bianconero fanno sapere che il tecnico era tesissimo ed ha mostrato due volte il dito medio. I nerazzurri sono indignati e parlano di agguato premeditato. Pronta la Procura. Spazio per i rossoneri nel taglio alto della prima pagina con il titolo: “Rebus Gigio”. Trattativa in salita per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il “Diavolo” vorrebbe un contratto di 5 anni, il portiere invece firmerebbe al massimo per meno della metà.

Si parla dell’Atalanta nel taglio laterale: “In finale c’è Gasp”. Il 19 maggio a Roma l’ultimo atto della Coppa Italia contro la Juventus. Gol e spettacolo: 3-1 al Napoli di Gennaro Gattuso che non ringhia. Serie A, “La svolta diritti tv”: oggi ci sarà l’Assemblea di Lega, ma nel frattempo Urbano Cairo sembra già far capire l’orientamento: “Bene l’offerta di DAZN, garanzie sulla tecnologia. Adesso acceleriamo sui fondi”.