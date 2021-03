Valter De Maggio sbotta: “Ma lo vogliono capire che le leggi dello stato sono superiori a quelle del mondo del calcio?”

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha commentato in queste ore la vicenda di Lazio-Torino, molto simile a quella di Juventus-Napoli. “Potevano risparmiarci questa pantomima assurda e rinviare il match tra Lazio e Torino. Ma la Lega dovrebbe capire che di fronte alle leggi delle ASL, dello Stato, conta veramente poco. Non capisco perché si sono prestati a questo caos. Non mi piace quello che sta succedendo, potevano evitarci un’altra situazione del genere dopo i fatti di Juventus-Napoli”.

“La Lega non è onnipotente, vorrei capire se avessero arrestato i calciatori del Torino, la Lega come avrebbe preteso di far giocare la squadra contro la Lazio. E’ veramente incredibile. Ma lo vogliono capire che le leggi dello stato sono superiori a quelle del mondo del calcio? Io non mi capacito. Una vergogna senza fine in Serie A. Poi ho letto diversi giornali, il Napoli non poteva essere fermato dalle ASL, il Torino no. Non mi piace questa disparità di trattamento così evidente”.