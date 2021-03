Carlo Alvino contro l’arbitraggio di Juventus-Spezia: “Ho visto delle cose assurde”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito all’ultima gara della Juventus. “Ho guardato la partita tra la Juventus e lo Spezia, ho visto delle cose davvero assurde. Prima l’intervento di Frabotta da codice penale contro Vignali. Qualcuno dovrebbe dire al giovane calciatore della Vecchia Signora che non si può intervenire in quel modo. Doveva essere espulso”.

Lo juventino è stato solo ammonito. Qualora fosse stato espulso avrebbe lasciato la Juventus in dieci uomini per quasi tutta la partita. L’episodio incriminato è infatti avvenuto dopo soli 10 minuti “La seconda cosa che ho visto ieri, nel corso di Juventus-Spezia, è relativa al primo goal della Juventus. Possibile che il Var abbia impiegato tanto tempo prima di convalidare la rete di Morata? Possibile perdere tanto tempo per valutare un fuorigioco? Sono basito. Per me il calcio, quello vero che piace a me, sta morendo…”.