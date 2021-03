Enrico Fedele commenta: “Se Dries Mertens deve giocare da sottopunta, meglio non far giocare Victor Osimhen”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo e procuratore, è intervenuto in queste ore ai microfoni di Televomero per commentare il momento attuale della squadra azzurra. “Il Napoli ha avuto un solo infortunio decisivo che è Lozano. Gli altri giocatori hanno giocato tutti, anzi alcuni non giocavano ed erano seduti appiccicati con la colla alla panchina, come Ghoulam. Tre mesi senza Osimhen? Per il momento è meglio che non gioca. Questo è il paradosso del Napoli: questa squadra nasce per far giocare Osimhen facendo giocare da sottopunta Mertens, in un ruolo non suo, allora meglio non far giocare il nigeriano”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Ghoulam? Non sta ancora al 100%, ha giocato una partita senza avversari. L’algerino è stato molto aiutato da Inzaghi che ha fatto giocare Viola, un centrocampista dal passo lento. Ghoulam si è dunque trovato senza avversari in una prateria, bisogna vedere quando sarà affrontato da un esterno d’attacco, come potrebbe capitare con Berardi del Sassuolo“.