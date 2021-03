Valter De Maggio rivela: “Massimiliano Allegri e Aurelio De Laurentiis si sentono spesso”

Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, ha riportato le ultime notizie in possesso della radio circa il possibile approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli per la prossima stagione. “Se gliel’avesse proposto due anni fa, prima di Ancelotti, Allegri avrebbe detto di no. L’anno scorso avrebbe detto ‘ni’. Quest’anno invece ambisce ad un club importante di Liga o Premier, ma nella sua mente il progetto Napoli gli piacerebbe e stavolta potrebbe dire di sì. Allegri e De Laurentiis si sentono spesso, parlano spesso, perché tra i due c’è un rapporto importante. Il presidente si confronta, è curioso, ascolta volentieri ciò che dice Allegri”, ha detto Valter De Maggio nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’.

Massimiliano Allegri è rimasto senza panchina due anni fa, quando la Juventus lo scaricò dopo cinque stagioni per provare una rivoluzione e ingaggiare Maurizio Sarri. Il tecnico è anche stato un calciatore del Napoli e conosce molto bene l’ambiente.