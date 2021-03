Napoli, c’è anche Simone Inzaghi tra i possibili sostituti di Gennaro Gattuso

Il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio, che da tempo doveva essere firmato e che potrebbe arrivare durante la sosta per le nazionali, è rimasto in sospeso. Questo perché Igli Tare e Claudio Lotito non hanno gradito la gestione della rosa messa a disposizione dell’allenatore e anche perché lo stesso tecnico non vuole pregiudicarsi la possibilità di subentrare in qualche panchina più importante. Magari per guidare una big dal futuro incerto come Juventus e Napoli.

Alla fine della stagione, comunque, una rivoluzione dovrà arrivare, e siccome pensare di veder partire tanti titolari come Luis Alberto o Milinkovic-Savic non sembra fattibile per espressa volontà del presidente, è più facile immaginarsi un avvicendamento in panchina. Radio Radio ha già accostato con una certa convinzione il nome di Simone Inzaghi alla panchina del Napoli, che quasi sicuramente rimarrà orfana di Gennaro Gattuso. Già nel 2019 l’attuale allenatore della Lazio era stato messo in dubbio, poi si ritrovò a sorpresa a lottare per lo scudetto.