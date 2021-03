Napoli, tutti contro Marco van Basten: l’ex arbitro Rosario Lo Bello lo ha querelato

Hanno fatto discutere le curiose dichiarazioni di Marco van Basten sul Napoli, rilasciate in una lunga intervista ad AS. “Scudetto del 1990? Hanno fatto tutto il possibile per darlo al Napoli. Le nuove regole permettevano di partecipare alla Coppa dei Campioni sia ai vincitori dell’anno prima, sia ai vincitori del campionato. Noi avevamo vinto la Coppa dei Campioni e fecero di tutto per non farci vincere il campionato e mandare due squadre italiane nella massima competizione europea. Furono incredibili gli scandali arbitrali contro Milan, Inter e Verona mentre c’erano costanti favori per il Napoli”.

Rosario Lo Bello, ex arbitro, ha commentato durante Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. “Non doveva rispondere dopo 30 anni. Mi sembra strano quello che ha detto. Poi che anche gli arbitri possano sbagliare, mi sembra ovvio. Il 12 maggio si discuterà la mia querela verso Marco Van Basten. Van Basten è stato un grandissimo giocatore, ma mi chiedo se si possa dire lo stesso dell’uomo. Sulle accuse al Napoli, voglio ricordare che il primo maggio del 1988 io ero in campo al San Paolo di Napoli. Il pubblico napoletano fu eccezionale perché pianse per la sua squadra ed applaudì quel Milan che strappò lo scudetto alla propria squadra, in cui giocava Maradona. Fu una prova di civiltà incredibile”.