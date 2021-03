Enrico Fedele insiste: “Il Napoli sta facendo di tutto per prendere Maurizio Sarri: l’affare andrà in porto all’85%”

L’ex procuratore dei fratelli Cannavaro Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Televomero facendo il punto sul prossimo mercato del Napoli, ribadendo la possibilità di un ritorno di Maurizio Sarri in azzurro. “Il Napoli, dopo la sconfitta di Verona contro l’Hellas, ha deciso di cambiare l’allenatore. Gennaro Gattuso, al termine della attuale annata calcistica, approderà in un’altra squadra: una del Centro-Nord”.

“Il Napoli sta facendo di tutto per prendere Maurizio Sarri: l’affare andrà in porto all’85%. Il tecnico toscano chiederà la conferma di Cristiano Giuntoli, ma non solo. Se l’allenatore di Figline Valdarno approdasse alla corte di Aurelio De Laurentiis chiederebbe la permanenza di due big: Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne. Con Sarri questi due calciatori non si muoveranno dalla Campania nella prossima annata calcistica”. Già nei giorni scorsi si erano rincorse diverse voci sul ritorno di Maurizio Sarri. Al momento è il suo il nome più gettonato.