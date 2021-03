CDS – Napoli: Hirving Lozano, Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz, Piotr Zielinski e Victor Osimhen sono il futuro

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il passaggio del turno della Roma, unica italiana rimasta in Europa: “La Roma, Italia”. ll Milan perde la gara di ritorno degli ottavi contro il Manchester United e Stefano Pioli esprime il suo rammarico dopo l’eliminazione: “Un peccato uscire così”. Spazio anche all’ASL che ferma l’Inter di Antonio Conte dopo le positività riscontrate nel gruppo squadra: “Altri positivi, l’Asl ferma l’Inter”. “De Rossi con Mancini. Gli Europei nel mirino”, Daniele De Rossi entra a far parte dello staff del ct Roberto Mancini nella nazionale italiana.

Esiste già una base solida sulla quale costruire il Napoli del futuro. Ci sono cinque calciatori azzurri che la società intende blindare e dai quali ripartire. Si tratta di Hirving Lozano, Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz, Piotr Zielinski e Victor Osimhen. Sono loro i calciatori riferimento del Napoli del futuro, salvo ovviamente clamorose offerte irrinunciabili per il club azzurro.