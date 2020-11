Valter De Maggio rivela: “Le condizioni di Diego Armando Maradona non sono allarmanti”

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato del momento attuale del Napoli in diretta. “Insigne è pronto al rinnovo, il tecnico azzurro Gennaro Gattuso lo ritrova in Europa League contro il Rijeka. Il Magnifico sarà in campo giovedì sera. Domani la partenza della squadra partenopea, che sta lavorando a Castel Volturno in vista del super match europeo che vedrà gli azzurri di Gattuso impegnati contro i croati”.

“Per quanto riguarda Maradona, le sue condizioni non sono allarmanti, non c’è veramente nulla di cui preoccuparsi perché l’ex campione azzurro sta facendo dei controlli di routine all’ospedale di La Plata che aveva programmato già diverso tempo fa. Sono arrivate diverse voci sulle sue condizioni, ma in realtà sta bene, senza alcun allarmismo su Maradona che sta solo controllando il suo stato fisico e salutare”, ha aggiunto il giornalista della radio ufficiale.