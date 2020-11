Raffaele Auriemma non si nasconde: “Victor Osimhen deve svenire a terra se la maglia è trattenuta”

Raffaele Auriemma, noto giornalista napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso della puntata odierna di ‘Voce di popolo – Si gonfia la rete’, programma in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Victor Osimhen deve avere più cazzimma: se sente che la maglia è trattenuta dall’avversario, deve svenire a terra”.

“Al VAR c’era uno dei migliori esperti in circolazione, il calcio è fatto anche di questo, di questa roba qui. Chi non lo capisce, quindi, è inutile che faccia il moralista: vada a seguire il curling o altri sport di questo tipo. Se Giovanni Di Lorenzo è apparso sottotono, nelle ultime uscite? Se non è al massimo della condizione, sta a Gennaro Gattuso fare le valutazioni del caso. L’allenatore è bravo e saprà scegliere nel migliore dei modi chi schierare nella prossima gara”, ha dichiarato Raffaele Auriemma. Chissà che nelle prossime partite gli azzurri non tirino fuori un po’ più di carattere, allora.