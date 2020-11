Napoli, parla l’agente di Lorenzo Insigne: “Spesso i giornalisti scrivono delle cag**e”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e sul suo assistito ai microfoni de ‘Il Sogno nel cuore’, trasmissione di Radio CRC. “Se giovedì Gennaro Gattuso non rischierà Insigne? Non lo so, non posso rispondervi. Non credo che abbiano già deciso la formazione per l’impegno di coppa. Pessima prestazione del VAR anche in Hellas Verona-Benevento? Che non ci siano gli arbitri di una volta è vero, avevano una personalità ben superiore. Ciò che mi stupisce è che il VAR dovrebbe servire a rendere il campionato più regolare, quindi perché non usarlo ogni volta che c’è un errore? Non è tanto l’arbitro a dover intervenire, ma chi è dietro ad uno schermo a doverlo aiutare. E’ la logica, vedo normale utilizzare la tecnologia. Mi auguro che uno strumento così utile venga adoperato diversamente”.

“Mi aspetto il 4-3-3 o il 4-2-3-1, nel Napoli, contro il Rijeka? Mi aspetto un Napoli rognoso, Rino Gattuso sarà abbastanza inc***ato e quindi l’allenatore vorrà una squadra con la bava alla bocca. Al Napoli manca Lorenzo, secondo i giornali? Sono contento che lo elogino, e spero che Insigne ribadisca che questa è la verità, quando tornerà in campo. Rinnovo a vita col Napoli alle porte, al punto che i giornali già scrivono di un incontro importante per decidere il suo futuro? Non c’è stato nessun incontro per parlare di questo aspetto e non ce ne sono in programma. Spesso e volentieri, i giornalisti scrivono quello che gli pare, delle cag**e. Se Insigne darà disponibilità per la Nazionale? Da parte sua c’è sempre disponibilità”.