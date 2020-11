Parla il medico di Diego Armando Maradona: “C’è stato un calo emotivo”

La notizia che ha scosso tutti i tifosi del Napoli è arrivata nella serata di ieri. Diego Armando Maradona è ricoverato in una clinica a La Plata. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, l’ex “Pibe de Oro”, che venerdì scorso ha compiuto 60 anni, è stato ricoverato per un controllo e starà sotto osservazione per almeno 24 ore.

Le sue condizioni non sono gravi e il suo medico personale, Leopoldo Luque, ha affermato che l’anemia è alla base del suo ricovero. “È stata una settimana particolare per lui, con tanta pressione. C’è stato un calo emotivo che ha influenzato la sua dieta. Vedremo quanto resterà in clinica: Diego sta bene, è arrivato con le sue gambe e può alzarsi e andarsene quando vuole”. Il medico ha escluso che il ricovero abbia qualcosa a che fare con una dipendenza o con il Coronavirus. I tifosi azzurri sono in ansia e stanno continuando a manifestargli affetto tramite i social.