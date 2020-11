Carlo Ancelotti all’attacco: “A Napoli ancora dicono che ho accettato la panchina per sistemare mio figlio Davide”

“Tutto quello che si è scritto sui miei problemi di spogliatoio al Bayern, o a Napoli, non è vero”. Ha detto così Carlo Ancelotti nella lunga concessa a France Football, nella quale è tornato a parlare della questione che ha suscitato molto polemiche legata alla gestione dello spogliatoio azzurro. Sono trascorsi ormai 12 mesi dal famoso ammutinamento che rivoluzionò il Napoli e fece parlare mezza Europa. L’ex tecnico partenopeo non ci sta: “Volevo far ruotare gli uomini e lanciare forze fresche. Tutto qua”.

Altro passaggio interessante, quello legato al figlio Davide, spesso accusato di essere raccomandato dal genitore. “A Napoli ancora dicono che ho accettato la panchina per sistemare lui. Ma Davide è intelligente, ama lo sport, ha studiato. È uno dei più giovani diplomati in scienze dello sport, in Germania. È competente e motivato, poco importa quel che dicono alle spalle”, ha aggiunto Carlo Ancelotti. La sensazione è che in futuro il mister si toglierà altri sassolini dalla scarpa.