GAZZETTA – Paulo Dybala non ha più il posto fisso alla Juventus

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport presenta un’intervista ad Andrij Shevchenko: “Milan, con Ibra si può. C’è tutto per lo scudetto”. L’ex Pallone d’oro continua: “Zlatan trascina e merita il rinnovo, Pioli ha costruito un gruppo forte”. Taglio alto dedicato alla Champions League. “Real-Inter è una finale”. I nerazzurri senza Romelu Lukaku cercano la svolta a Madrid. “Let’s go Atalanta”. Gian Piero Gasperini dichiara: “Non firmo per il pareggio”. A Bergamo c’è il Liverpool. “Morata in sorpasso. Dybala non ha più il posto fisso Juve”. L’analisi sui nuovi assetti bianconeri.

“Ansia per Maradona. E’ stato ricoverato in clinica a La Plata”. Si parla di crisi depressiva per l’ex campione del Napoli. Si parla anche degli azzurri attuali. “Bakayoko ha già tanti compiti, quelli sulla qualità delle giocate è più legata alla verve di Fabian Ruiz (in attesa del pieno recupero di Zielinski), e anche al regista d’attacco Mertens che nelle ultime gare non è stato brillante. Perché sicuramente Osimhen deve migliorare in fase conclusiva, ma il nigeriano ha una dote incredibile: scatta con una costanza incredibile per 90′ e a volte non è servito nei tempi giusti per sfruttare la profondità che crea. Ecco, in questo la manovra del Napoli deve crescere e Gattuso ci sta lavorando sodo“.