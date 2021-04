Valter De Maggio rivela: “Il Milan non è interessato a Lorenzo Insigne pur stimandolo tanto. Non ha intenzione di acquistarlo”

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato della situazione attuale del Napoli a Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Devo fare un chiarimento per quello che concerne Lorenzo Insigne. Ho una notizia sul Magnifico. Il Milan non è interessato al calciatore pur stimandolo tanto. Non ha intenzione di acquistarlo”, ha spiegato il giornalista, allontanando le voci di mercato sul capitano del Napoli. Il rinnovo dell’attaccante, però, è in stand by.

“Per quello che concerne lo sponsor tecnico, ho una precisazione da fare: non trovano riscontri le voci di un imminente accordo tra una azienda campana e il Napoli. Al momento non c’è nulla di concreto. A proposito degli azzurri, c’è da sottolineare la bellissima prestazione della compagine di Gennaro Gattuso contro la Sampdoria. La squadra ha giocato molto bene. Piotr Zielinski e Fabian Ruiz, per come la vedo io, sono tra i migliori centrocampista d’Europa”.