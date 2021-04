Enrico Fedele è sicuro: “Aurelio De Laurentiis venda i calciatori. Quanti? Anche tutti”

Enrico Fedele ha commentato a “Il Bello del Calcio” la situazione attuale del Napoli. “Aurelio De Laurentiis non deve pensare a niente e a nessuno: venda i calciatori se ne ha la possibilità. Quanti? Anche tutti qualora arrivassero delle buone offerte. Nessuno è intoccabile. Attenzione: faccio riferimento a proposte commisurate al valore dei calciatori, non parlo nemmeno di cifre pazzesche. Osimhen è mancato? No, meglio che non abbia giocato così a lungo e vi spiego perché”.

“La mancanza di Victor Osimhen ha consentito a tanti calciatori del Napoli di andare a segno. Non dimenticate che i partenopei hanno un attacco che realizza tante reti proprio perché, senza il nigeriano, un po’ tutti sono andati a segno: da Matteo Politano a Lorenzo Insigne passando per Zielinski e Hirving Lozano. L’assenza di Osimhen ha portato tutti a responsabilizzarsi, a dare il meglio. Ecco perché dico che l’attacco non è mai stato un problema per il Napoli”.