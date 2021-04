Parla l’agente di Victor Osimhen: “Resterà in azzurro al di là anche di quella che sarà la prossima guida tecnica”

William D’Avila, agente di Victor Osimhen, ha parlato in queste ore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “Quando un giocatore va a fare una nuova esperienza è chiaro che deve avere necessità di un periodo di adattamento nel campionato nuovo dove si va a giocare. Per di più nella stagione di Victor si sono sommati gli infortuni ed è stato sfortunato perché si è beccato il COVID. Ora sta bene di testa, è molto concentrato e quando sta bene con la testa chiaramente ne risente anche il campo e le giocate sul terreno di gioco. Spero che non si fermi più con i gol, si sta allenando al massimo. Al di là dei gol che segna Victor, l’obiettivo è chiaramente quello della qualificazione alla prossima Champions League. E’ importante per tutta la squadra che è focalizzata e concentrata per raggiungere questo obiettivo”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Il rapporto con Dries Mertens, ma in generale con tutti i compagni di squadra è un rapporto buono. Vive bene, aspetta il suo momento quando viene messo inizialmente in panchina, poi come tutti i giocatori professionisti vorrebbe giocare dall’inizio tutte le partite ma lui è un uomo squadra. Non c’è assolutamente alcun problema con Dries Mertens, anzi aspetta in maniera serena le scelte dell’allenatore. Ha un buonissimo rapporto, anzi un ottimo rapporto con Rino Gattuso fatto di rispetto reciproco. Non sta pensando in questo momento a quale potrà essere il futuro dell’allenatore perché in questo momento sono tutti concentrati verso l’unico obiettivo reale stagionale che chiaramente è quello della qualificazione in Champions League. Trattandosi dell’investimento più importante della storia del Napoli resterà in azzurro al di là anche di quella che sarà la prossima guida tecnica”.