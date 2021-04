Napoli, Fabian Ruiz non convince Mimmo Malfitano: “Giocatore incompiuto”

in

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto in queste ore il giornalista de La Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano, che ha detto la sua su alcune situazioni specifiche del momento attuale del Napoli. “Mi infastidisce il fatto che ogni qualvolta ci sia un provvedimento contro il Napoli vada sollevato un sospetto o un complotto: perché? Champions League? L’Atalanta è un rullo compressore, in questo momento faccio fatica a pensare a una squadra che possa battere l’Atalanta. Ora giocano contro la Juventus ma non esistendo il fattore campo ogni partita ha un qualcosa a sé”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Osimhen? Non so cosa bisogna aspettarsi da questo giocatore, c’è una divisione di critica e tifosi. Fabian Ruiz? Giocatore incompiuto. Ha tanto talento, ma non riesce a garantirlo con la continuità. Ma la prestazione con la Sampdoria mi ha impressionato, sembrava forsennato”, ha aggiunto. Lo spagnolo ha sempre spaccato la critica, pur segnando talvolta gol importanti.