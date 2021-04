Antonio Corbo sottolinea: “Colpisce l’espressione di Gennaro Gattuso”

in

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, ha commentato l’atteggiamento di Gennaro Gattuso e Claudio Ranieri nel corso di Sampdoria-Napoli. “Non è stato il solito saluto, ma un attimo di finta cordialità tra due allenatori, uno ha vinto e l’altro ha perso, un sorriso stirato, ciao ciao e addio, nemici come prima. Tra Ranieri e Gattuso s’indovina amicizia vera, avrebbero tante cose da confidarsi, sembra di capire, ed in parte ci riescono con parole, gesti, cenni di intesa”.

“Ranieri allunga il braccio sulla spalla di Gattuso. La telecamera indugia sui due, e la scena piace, il calcio non può essere solo ipocrisia e sfide. Colpisce l’espressione di Gattuso, affonda nella sua fatica di vincere, l’ex Ringhio sembra rassegnato nella sua solitudine, deve far punti e tenere tutto per sé, la gioia e le critiche, porta sul volto una mestizia che stride con la diciannovesima vittoria del Napoli”.