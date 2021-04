Rapporto insanabile tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso, si pensa a Maurizio Sarri

Gennaro Gattuso non sarà l’allenatore del Napoli nella prossima stagione, nonostante gli ultimi risultati positivi. Lo strappo con Aurelio De Laurentiis non è più ricucibile, il rapporto si è esaurito dopo le polemiche post-Verona. Anche in caso di Champions League, l’allenatore calabrese non cambierà idea perché si sente ferito da quei sondaggi del presidente. Il problema, dunque, è umano. Il silenzio stampa obbligato, poi, non ha certo migliorato la situazione.

Tra i vari nomi accostati al Napoli per succedere a Gennaro Gattuso c’è anche quello di Maurizio Sarri. Anche con lui non finì nel migliore dei modi, ma Aurelio De Laurentiis ha avviato un’azione diplomatica già a partire dalla telefonata che gli fece dopo l’esonero con la Juventus. Dopo anni di silenzio assoluto, i due hanno ricominciato a parlarsi. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato a Kiss Kiss Napoli, forse l’anno prossimo si verificherà davvero il tanto atteso ritorno.