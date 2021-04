TUTTOSPORT – Colpo del Napoli contro la Sampdoria

Nell’edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con il distacco il classifica ormai abissale tra Inter e Juventus: “Conte -13, Pirlo 12 rimpianti”. Di spalla spazio alla classifica e alla vittoria del Napoli in casa della Sampdoria: “Colpo Napoli, lite Gattuso-Quagliarella”. A destra invece in evidenza il ricorso che verrà presentato al Milan per l’espulsione a Zlatan Ibrahimovic: “Rosso a Ibra, ricorso pronto”.

Il Napoli di ieri ha convinto la critica. “I partenopei sono stati a lungo padroni del centrocampo grazie ai frombolieri Demme, Zielinski e Fabian Ruiz (autore dello splendido gol del vantaggio da fuori area) di fronte a una mediana blucerchiata che – priva di Ekdal infortunato e Adrien Silva squalificato – ha fatto davvero fatica con i corridori Thorsby e Jankto, senza un vero ‘play’ nel reparto nevralgico a dettare i ritmi di gioco. Qualcosa di meglio la Samp ha fatto nella ripresa col cambio di modulo e Damsgaard schierato trequartista alle spalle di Quagliarella e Gabbiadini ma il vero uomo chiave dei doriani – quello che ha tenuto in vita la squadra quasi sino all’ultimo – è stato Audero con le sue parate. Un Napoli parso superiore, capace di creare molto ma anche di sprecare troppo: un difetto non da poco in una corsa serrata come quella per i primi 4 posti”.