Valter De Maggio ricorda: “Tre giorni fa Piotr Zielinski ed Eljif Elmas erano ancora positivi al Coronavirus”

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha evidenziato che i due positivi del Napoli nel gruppo squadra Piotr Zielinski ed Eljif Elmas erano ancora positivi al Coronavirus tre giorni fa. “I tamponi che hanno fatto ieri a Castel Volturno sono risultati tutti negativi, ma i calciatori positivi fanno una procedura di controllo diversa da quella della squadra. Loro sono in isolamento a casa e precisamente non so ogni quando fanno dei tamponi di controllo”.

“Tre giorni fa, sia Zielinski che Elmas erano ancora positivi al Coronavirus, queste sono le notizie che mi arrivano in tal senso. Non ci è stato comunicato ancora nulla sull’eventuale guarigione dei due giocatori, che al momento sono nelle rispettive abitazioni in isolamento. Il gruppo squadra, invece, che ieri ha effettuato i tamponi di controllo, è risultato tutto negativo dopo gli esami effettuati ieri nel centro tecnico partenopeo”, ha aggiunto il giornalista.

