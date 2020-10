Carlo Alvino sottolinea: “Scomparsa dalle cronache una frase pronunciata da Gian Piero Gasperini”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni curiose nel corso della trasmissione “Ne parliamo il lunedì”, programma in onda sulla emittente Canale 8. “Io non riesco a capire perché sia scomparsa dalle cronache una frase pronunciata da Gian Piero Gasperini prima di Napoli-Atalanta. Nessuno la scrive più. Il mister dell’Atalanta aveva detto in conferenza stampa: ‘Troppi calciatori dati alle Nazionali? Per me è un vantaggio. I troppi allenamenti tolgono il ritmo partita. Per me è un bene avere dato i nostri calciatori alle varie nazionali'”.

“Viene a cadere anche un possibile alibi per l’Atalanta. Non è vero che i bergamaschi hanno giocato male contro il Napoli a causa delle trasferte dei nazionali. Non è così. Il Napoli ha vinto perché ha disputato una grandissima partita. Questa è l’unica verità. Non riesco a capire perché occorra sempre sminuire questi ragazzi”, ha aggiunto Carlo Alvino, rimarcando la netta e manifesta superiorità degli azzurri.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Benevento Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.