Il rimpianto di Ciro Ferrara: “Se avessi aiutato Diego Armando Maradona, oggi mi sentirei più sereno”

Il 22 ottobre uscirà in libreria “Ho visto Diego”, libro di Ciro Ferrara su Diego Armando Maradona. L’ex difensore del Napoli ha parlato anche dei momenti più difficili passati dal campione argentino. “I problemi di Diego stavano diventando sempre più importanti, come un’onda destinata a travolgere tutto. Noi avevamo imparato ad amarlo, percepivamo il pericolo, ma allo stesso tempo continuavamo a nutrire una fiducia insensata in una svolta positiva che, per come Diego ci aveva abituati, sarebbe potuta arrivare da un momento all’altro. Riguardando tutto adesso da qui, mi rendo conto che non fu una direzione logica a guidare le nostre scelte. Sbandavamo anche noi insieme al nostro capitano. Empatizzavamo a tal punto che perdemmo la capacità analitica necessaria per fortificare noi e aiutare lui”.

“Il mio rimpianto è non essere riuscito a confrontarmi lucidamente e intimamente con lui, non essere stato capace di aiutarlo in maniera concreta. Non sarebbe stato assolutamente semplice, sia chiaro, già solo per il suo carattere: in pochi sono riusciti nel tempo a fargli cambiare abitudini o anche soltanto un’idea. Non so se sarei stato in grado o se lui mi avrebbe mai permesso di seguirlo nelle profondità di quell’oceano burrascoso in cui affogava, ma avrei dovuto perlomeno provarci. Se lo avessi fatto, oggi mi sentirei certamente più sereno”.

