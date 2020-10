Il timore di Ciro Venerato: “Speriamo che Gennaro Gattuso non finisca come Maurizio Sarri”

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal, soffermandosi sul futuro del tecnico del Napoli. “Contratto Gattuso? L’avrei rinnovato a Capri, sono un gattusiano della prima ora. Lui ha dimostrato nella sua carriera che non è legato ai soldi. Lui termina i rapporti senza soldi, postille e clausole quando vede che le cose non vanno. Ha lasciato tanti bei soldini al Milan, quando ha capito che Leonardo aveva altre idee”.

“De Laurentiis deve mettere da parte certe sue convinzioni contrattuali. Bisogna non mettere dei paletti nella vita, non tutti gli allenatori sono uguali. Gattuso lo merita per ciò che ha dimostrato, sta dimostrando e dimostrerà, perché questo Napoli farà ancora meglio. Speriamo che questa Grande Bellezza numero due non finisca come la prima di Maurizio Sarri”, ha aggiunto il giornalista. Il futuro di “Ringhio” in azzurro, comunque, non è in discussione.

