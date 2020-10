Napoli-AZ Alkmaar, Carlo Alvino lancia l’allarme: “Non sottovalutiamo le ASL”

Iniziano ad essere sempre di più i dubbi sulla disputa del match tra Napoli e AZ Alkmaar, in Europa League. Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, è intervenuto in queste ore il giornalista Carlo Alvino, che ha disegnato i possibili scenari ai quali dovremmo assistere nelle prossime ore. “Se si giocherà Napoli-AZ Alkmaar? Bisogna monitorare questa situazione esplosiva ora dopo ora. Non ho la certezza matematica che si possa scendere in campo giovedì. Per ora la partita è confermata e l’AZ partirà dall’Olanda, ma resto dall’avviso che bisogna salvaguardare la salute di tutti e stare molto attenti”.

“Non sottovalutiamo le ASL italiane che potrebbero intervenire, gli olandesi appena arrivano in Italia sono sotto la giurisdizione italiana. Se Insigne sarà in campo giovedì? Si lavora per la convocazione, ma l’obiettivo è quello di farlo giocare per il derby di domenica contro il Benevento del fratello Roberto”, ha aggiunto il giornalista.

