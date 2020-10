CDS – Lorenzo Insigne e Dries Mertens disponibili per Napoli-AZ Alkmaar

Le parole del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, trovano spazio in prima pagina nell’edizione di oggi del Corriere dello Sport. “La Lega prepari un piano B. Non so se il Campionato arriverà fino in fondo“. Al centro spazio alle vittorie delle italiane in Champions League: “La Juve è di Morata. Più Immobile di Haaland”.

Al di là di quelle che potrebbero essere le decisioni in ambito sanitario, per quanto riguarda Napoli-AZ Alkmaar si va verso il regolare svolgimento della partita. Gennaro Gattuso studia le mosse da attuare per la prima in Europa, e cosi sembra che anche in attacco delle cose potrebbero cambiare. Lorenzo Insigne, come riporta oggi il giornale, spera di poter trovare posto in panchina e dunque recuperare dopo l’infortunio. Spera di accomodarsi accanto al capitano anche Dries Mertens, che potrebbe dunque recuperare per la sfida contro il club olandese. Il belga aveva accusato nei giorni scorsi dei problemi a una spalla, che sembrano già superati.

