GAZZETTA – Napoli-AZ Alkmaar rimane a rischio: occhio all’ASL

“Morata 2, il ritorno. Lazio 3, l’impresa” scrive La Gazzetta dello Sport in apertura concentrandosi sulla vittoria della Juventus in casa della Dinamo Kiev al debutto di Andrea Pirlo, da allenatore, in Champions ma anche sul successo interno della Lazio contro il Borussia Dortmund. Alvaro Morata permette alla Juve di sbancare Kiev con una doppietta. Paulo Dybala gioca oltre mezz’ora. Pirlo felice: “Passo in avanti”. Vendetta di Ciro Immobile sul Dortmund di Erling Haaland: è 3-1 Lazio.

“Riprovaci Conte”: nel taglio alto spazio alle gare di oggi in Europa. Scende in campo l’Inter di Antonio Conte, finalista lo scorso anno in Europa League. Tabù Europa da sfatare e si scalda Christian Eriksen. In campo anche l’Atalanta: Gian Piero Gasperini si affida al “Papu” Gomez e a Duvan Zapata: la “Dea” non è più una “Cenerentola”. In Europa League, invece, Stefano Pioli è costretto a rinunciare ad Hakan Calhanoglu. Infine, Napoli-AZ Alkmaar sembra a rischio per le positività degli olandesi. “Nulla potrebbero i vertici della Uefa, in ogni modo, se fosse l’ASL napoletana a vietare la partita”.

