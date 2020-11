Valter De Maggio e il retroscena su Francelino Matuzalem: “Era molto fumantino, mangiava chili di mozzarelle”

Gianluca Vigliotti, in passato membro dell’ufficio stampa del Napoli prima dell’arrivo di Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss di un retroscena inedito che riguarda gli anni trascorsi nel club partenopeo. “Ricordo quando lavoravo nel Napoli, alcuni dirigenti mi mandavano a controllare i calciatori in giro per la città di sera, o di notte. Per capire se facessero tardi o meno. Facevo le mie indagini e poi me ne tornavo a casa a dormire. Era una sorta di controllo per la vita degli atleti stessi”.

Valter De Maggio ha replicato evidenziando un retroscena storico che riguarda il brasiliano Francelino Matuzalem. “Lui era molto fumantino, gli piaceva tantissimo mangiare. Una volta il mister Novellino gli chiese perché aumentasse così tanto di peso, lui rispose testualmente: ‘Mister, io non fumo, non bevo nemmeno alcol, mangio solo due chili di mozzarelle, ne vado ghiotto’. Così gli fecero capire che la mozzarella fa ingrassare ed il calciatore si mise subito in riga a livello alimentare”.