Calciomercato Napoli, per Arkadiusz Milik sembra rimasta solo l’Inter

Arkadiusz Milik, in scadenza di contratto col Napoli il prossimo giugno, è sempre alla ricerca di una nuova destinazione. Secondo quanto riporta Fcinternews.it, l’Inter avrebbe preso informazioni con l’euntourage dell’attaccante polacco per la prossima estate. Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe provare a cederlo nella prossima finestra di trattative per provare a monetizzare il più possibile, almeno 10-15 milioni. Il presidente non vuole perderci troppo. Non accetta che a causa dei capricci del giocatore dei mesi scorsi possa lasciar andare via un attaccante così quotato senza ricavare nulla.

Il patron azzurro intende dunque fare leva sulla voglia di giocare del calciatore, che non vuole perdere l’Europeo. In passato Arkadiusz Milik è stato a un passo dalla Roma. Lunga fu la corte della Juventus, che poi lo mollò di punto in bianco. Solo in caso di improbabile scambio con Federico Bernardeschi il polacco potrebbe andare a Torino. Al momento, però, la pista più concreta è quella che porta a Milano, sponda nerazzurra.