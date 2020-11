Serie A, debiti a valanga: il Napoli ha uno dei passivi migliori

Sono 770 i milioni di Euro di aggregata dei club di Serie A nel 2019/2020. Uno sprofondo da record, come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Due anni fa erano 292 i milioni di perdite, con i debiti al netto dei crediti saliti a quota 2,5 miliardi. Ci troviamo nel pieno di una profonda crisi di liquidità. Non ci sono soldi in cassa e i club di Serie A hanno chiesto alla FIGC una proroga dei termini per i pagamenti di emolumenti e contributi. Solo Atalanta, Parma e Sassuolo avrebbero saldato tutte le spettanze e pagato il mese di settembre in anticipo sulla scadenza. Le difficoltà accomunano tutti e non risparmiano affatto le grandi che hanno pagato a caro prezzo lo stop dei flussi di cassa della biglietteria: solo per la quota-abbonati, si parla di oltre 30 milioni per la Juventus.

Il primato negativo spetta alla Roma che ha chiuso con un passivo di 204 milioni, precedendo il Milan a 195. Meno importanti le perdite della Lazio e del Napoli, sotto i 20 milioni di rosso. Quasi 150 milioni sono stati bruciati da 3/4 della Serie A.