Antonio Cassano esagera: “I record con l’Argentina sono di Lionel Messi, non di Diego Armando Maradona”

Sta spopolando sul web la “Bobo Tv” di Christian Vieri, che in una nuova diretta Instagram nella serata di ieri ha ospitato ancora una volta Antonio Cassano. L’ex fuoriclasse di Roma, Milan e Inter ha affrontato vari temi relativi al calcio italiano con la consueta simpatia, partendo dal suo ex compagno in giallorosso, Francesco Totti, reduce dalla positività al Coronavirus: “Mi diceva che a lui il Coronavirus non gli andava addosso, si è c*****o sotto, ha preso il Covid ed è stato a casa dieci giorni…”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Non è mancato un paragone tra Diego Armando Maradona e il suo idolo Lionel Messi. “Il record di tutti tempi nell’Argentina di finali giocate e gol fatti è di Messi. Di cosa parliamo? Ha 70 gol in Nazionale, Maradona poco più di 30. Poi Messi ha sì giocato sempre con grandi attaccanti, Higuain e altri, ma non aveva mai in squadra grandi difensori o portieri”.