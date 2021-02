Valter De Maggio commenta: “Il Napoli ha un giocatore da Real Madrid e Barcellona: Fabian Ruiz”

Valter De Maggio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato del momento del Napoli nel corso di Radio Goal. “Vedo un Gattuso dimesso, nervoso. Dà risposte molto sintetiche, brevi, è molto scarico. Vedo un allenatore molto innervosito, che si muove tantissimo. Penso che al momento la situazione non sia delle migliori e si nota. Non so se avete sentito un passaggio della sua conferenza, ha detto testualmente: ‘La squadra non annusa il pericolo’. Beh, proprio questo non glielo consento. Se c’è uno che deve coinvolgere la squadra ad annusare il periodo quello deve essere lui”.

“Adesso basta. Sono tre mesi che lo dice. Ma Gattuso facesse qualcosa. Penso che in questo momento sia un uomo stanco. Ho notato il suo tono dimesso, ma non mi piace quello che dice, perché deve essere lui a far annusare il pericolo ai calciatori. (…) Il Napoli ha un giocatore da Real Madrid e Barcellona, lo dico da tempo. Ma molti tifosi del Napoli mi chiamano ‘loco’, dicono che io sia pazzo. Ovviamente parlo di Fabian Ruiz, per me è un fuoriclasse che può ambire ad un top club spagnolo. Ma i tifosi azzurri dicono addirittura che questo ragazzo non sia da Napoli e non possa ambire a giocare in una grandissima squadra iberica”.