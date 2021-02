Gennaro Gattuso prepara Napoli-Granada: “Dries Mertens? Lo portiamo”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita contro il Granada, valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. “Non bisogna partire morbidi come nella prima mezz’ora della gara d’andata. Nel secondo tempo, infatti, avevamo sofferto meno. Ci vuole mordente. Infortuni? Non faccio il dottore ma l’allenatore. Koulibaly e Ghoulam sono rientrati, non hanno grandissimo minutaggio ma ne abbiamo bisogno. Osimhen sarà fuori e gli altri non saranno a disposizione”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza.



“Mertens? Lo portiamo, ma ieri ha fatto il primo allenamento, oggi la rifinitura. Lo valutiamo, è fermo da tempo, non ha tantissimi minuti a disposizione. Ribaltare il risultato? Abbiamo il dovere di crederci, ci mancano giocatori importanti ma chi c’è può fare la differenza. Abbiamo tanti giocatori stanchi ma abbiamo il dovere di provarci e la forza per farcela. Ho visto tanta voglia nei ragazzi, loro sanno che stiamo attraversando un momento negativo e bisogna dare qualcosa in più”.