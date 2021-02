Valter De Maggio commenta: “Aurelio De Laurentiis dovrebbe vivere maggiormente Castel Volturno”

Aurelio De Laurentiis continua a pensare a come sostituire in futuro Gennaro Gattuso. Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni al riguardo nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. “A me risulta che ad Aurelio De Laurentiis piaccia Maurizio Sarri. Il mister tuttavia è restio a tornare. Tra i motivi ci sarebbe anche il Covid. Il coach di Figline vorrebbe che terminasse tale emergenza”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza.



“Maurizio Sarri, non lo dimentichiamo, all’inizio della sua avventura alla Juventus, ebbe una polmonite. Aurelio De Laurentiis. Ecco perché è particolarmente sensibile alla situazione che stiamo vivendo. Non mi risulta tuttavia che il presidente stia pensando di esonerare ora Gattuso. Mi sento di dargli un consiglio. Aurelio De Laurentiis dovrebbe vivere maggiormente Castel Volturno per capire se ci sono dei malumori, se qualcuno sia scontento. Mi arrivano degli spifferi in tal senso…”, ha aggiunto il giornalista.